Без кафе і магазинів у пізній час: популярна туристична країна вводить жорсткі обмеження

Через війну в Ірані влада Єгипту вирішила вимикати світлові рекламні щити та зменшити вуличне освітлення до мінімуму.

Єгипет почне обмежувати споживання електроенергії, зобов’язавши магазини та кафе закриватися раніше. Це наслідки дефіциту пального і зростання цін на нього, спричинених війною у Перській затоці, повідомляє Bloomberg.

Як зазначив прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі, починаючи з 28 березня, торгові центри, заклади харчування та роздрібні магазини повинні будуть зачинятися о 21:00 у будні дні.

У вихідні вони мають закриватися о 22:00, що все одно зарано для багатьох жителів країни, де звикли робити покупки та вечеряти до пізньої ночі.

Відео дня

Інші заходи економії включатимуть вимкнення підсвічених рекламних білбордів та зменшення вуличного освітлення до мінімуму. Багато урядових будівель також закриватимуться до 18:00.

Влада розглядає можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один або два дні на тиждень. Це стосується як державного, так і приватного секторів економіки.

Ці кроки наочно демонструють виклики, які створює для Єгипту новий конфлікт на Близькому Сході. Справа в тому, що країна значною мірою залежить від імпорту природного газу для виробництва електроенергії.

Мостафа Мадбулі повідомив, що до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану щомісячні витрати країни на імпорт газу становили близько 560 мільйонів доларів.

Наразі вони зросли приблизно до 1,65 мільярда доларів через стрибок світових цін на нафту й газ, спричинений нестабільністю в Перській затоці.

"Ми намагаємося діяти поступово", – додав прем’єр. Він зазначив також, що обмеження споживання енергії є кращим варіантом, ніж повторне підвищення цін на паливо, як це зробили в уряді минулого тижня.

Як війна в Ірані впливає на туристичну галузь

Нещодавнє дослідження Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC) показало, що війна на Близькому Сході має серйозний негативний вплив на туристичну галузь.

Дії США та Ізраїлю проти Ірану, а також відповідні удари Тегерана по країнах Перської затоки призвели до скорочення витрат іноземних туристів у регіоні щонайменше на 600 мільйонів доларів США щодня.

Також раніше УНІАН повідомив, що туристи, які на момент початку війни перебували в країнах Перської затоки, не змогли вчасно повернутися додому через закриття повітряного простору.

Вас також можуть зацікавити новини: