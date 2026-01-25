Ворог атакував енергетичний об’єкт на Миколаївщині: є поранений

У чоловіка осколкові поранення, його доставлено до лікарні.

Сьогодні, 25 січня, російська окупаційна армія завдала удару по Миколаївській області, значно пошкоджено енергетичний об’єкт, поранення отримав електромонтер. Про це повідомляє у телеграм "Миколаївобленерго".

Сьогодні вранці моніторингові канали під час повітряної тривоги повідомили, що у напрямку Очакова Миколаївської області рухається швидкісна ціль.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували, зокрема енергетичний об’єкт, де поранення отримав співробітник обленерго.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу постраждав наш колега, електромонтер АТ "Миколаївобленерго". Володимир отримав осколкові поранення кінцівок. Наразі він оперативно доставлений до медичного закладу, де йому надають всю необхідну допомогу. Товариство контролюватиме перебіг реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили у компанії, вибухами значно пошкоджено енергетичне обладнання обленерго.

"Робота енергетиків сьогодні це не лише про дроти чи підстанції, це про постійний ризик бути травмованими, це про виїзди під загрозою обстрілів, про відповідальність, яку несуть звичайні люди, щоби у домівках було світло", - наголосили у компанії.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, у ніч на 22 січня армія РФ завдала дронового удару по Одеському району Одещини. У місті Чорноморськ ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Було пошкоджено фасад та скління будинку, припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали близько 60 людей, серед них – 8 дітей.

Потім стало відомо, що внаслідок цієї нічної атаки смертельного поранення зазнав хлопець, 2009 року народження. Водночас не уточнювалось, де саме перебував неповнолітній – у багатоповерхівці, чи в іншому місці. Мер Чорноморська Василь Гуляєв заявив, що ситуація у місті важка – через атаку росіян у місті не було світла та опалення.

