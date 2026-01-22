У Чорноморську на Одещині 'Шахед' влетів у багатоповерхівку, у місті зникло світло

Загалом у місті немає світла й опалення, а воду подаватимуть за графіком.

У ніч на 22 січня окупаційна армія РФ завдала дронового удару по Одеській області, у Чорноморську дрон влучив у житлову багатоповерхівку, у місті зникло світло.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі агресор знову атакував мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. "Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – 8 дітей", - розповів посадовець.

За його словами, дані про постраждалих наразі не надходили - інформація уточнюється.

На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків.

У соцмережах очевидці пишуть, що російський безпілотник "прилетів" у 20-поверхівку в місті Чорноморськ, що неподалік від Одеси. Йдеться, що дрон мав посилену бойову частину та "щастя, що він не вибухнув".

Мер Чорноморська Василь Гуляєв у відеозверненні заявив, що ситуація у місті важка.

"Ворог котрий день атакує наше місто. Сьогодні, дійсно, ситуація важка. У місті немає світла, котельна не працює… Якщо світло до обіду не з’явиться, котельну запускатимуть в аварійному режимі на дизель-генераторі. Лікарня та поліклініка працюють, воду будемо подавати за графіком", - пояснив Гуляєв.

Він додав, що у місті відкриті 16 пунктів незламності.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, зранку 21 січня РФ масовано атакувала ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджено 4 приватних будинки, двоповерхову житлову будівлю, гараж та автомобіль. Поранення отримав 50-річний чоловік. Також було пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

Мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв підтвердив, що ворог атакував Чорноморську громаду. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будинки.

