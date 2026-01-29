Росія та негода залишили без світла мешканців 10 регіонів: де найважча ситуація сьогодні

Погода стала причиною відсутності електропостачання у понад 500 населених пунктах

Черговий обстріл росіян 29 січня об’єктів енергетичної інфраструктури спричинив знеструмлення абонентів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Крім того, погодні умови стали причиною відсутності електропостачання у понад 500 населених пунктах у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Загалом, у Києві та області наразі зберігається дефіцит електроенергії, зазначив Некрасов. Для столиці діють тимчасові графіки з урахуванням доступних потужностей.

Відео дня

За повідомленням ДТЕК, на Київщині знеструмлення споживачів сталося в частині Броварського та Бориспільського районів.

При цьому заступник міністра вказав, що найважча ситуація на прифронтових та прикордонних територіях, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Станом на 29 січня графіки погодинних відключень діють по всій країні, як і обмеження потужності для виробництва. Окремо в кількох регіонах діють екстрені відключення.

Роботи з відновлення енергосистеми тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Стан енергосистеми України – головні новини

28 січня окупанти вгатили балістикою по Кривому Рогу. Удар спричинив знеструмлення кількох великих котелень. Як наслідок – без тепла залишилися сотні багатоквартирних будинків.

Щодо ситуації в Києві, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що на подолання енергетичної кризи в столиці піде цілий рік – і тільки за умови активної участі інших регіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: