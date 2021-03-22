Прем'єр назвав будівництво газопроводу політичним проектом, який спочатку не мав комерційної доцільності.

Запуск газопроводу "Північний потік-2" може створити економічні передумови для продовження фінансування російської агресії проти України.

Як повідомляється на урядовому порталі, про це в інтерв'ю німецькому виданню "Більд" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожДержсекретар США закликав негайно припинити будівництво "Північного потоку-2"

"Запуск" Північного потоку-2", якщо до цього все ж дійде, означатиме для нас не тільки недоотримання кількох мільярдів євро річного доходу. Це порушує енергетичну безпеку ЄС, в першу чергу, і створює економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій російської влади щодо України, зокрема. Тому Україна підтримує санкційну політику проти запуску газопроводу", - сказав він.

За словами прем'єра, позиція Києва щодо цього проекту залишається незмінною - це, перш за все, політичний проект, який спочатку не мав комерційної доцільності. Тому що українська ГТС готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу на рік, у 2020 році по ній у бік Європи пішло 55,8 млрд кубів російського газу.

"Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива до Європи. Відповідно - це найдешевша ціна за транзит. Крім того, Україна завжди була надійним транзитером", - підкреслив Шмигаль.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

Головні новини України та світу на ранок 22 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна