Президент назвав важливі результати першого тижня весни.

До наступного опалювального сезону треба посилити захист енергообʼєктів, відновити зруйновану ворогом інфраструктуру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що на минулому тижні є кілька важливих результатів, зокрема, робота над тим, щоб Росія понесла відповідальність за агресію.

За його словами, другий важливий результат цього тижня – це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. При цьому додав, що опрацьовуються всі сценарії й буде зроблено все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.

Відео дня

Зеленський наголосив, що за півроку енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі причетні мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей людям у межах проекту децентралізації енергосистеми, щоб вони могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику.

"Це велика робота, вона вже почалась", - зазначив він.

Також президент України сказав, що третім результатом тижня в сфері міжнародних відносин є, зокрема, поновлення контактів на найвищому рівні з Бразилією. Зеленський зазначив, що мав розмову також з президентом Швейцарії.

"А ще – Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу. З усіма ними за тиждень є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці", - наголосив він.

Українська енергетика

Російські військові з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти "Укренерго". Своїми діями вони завдали масштабних і складних пошкоджень, що навіть призвело до блекауту в Україні.

Однак на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля.

Днями в "Укренерго" відзвітували, що дефіцит потужностей в енергосистемі відсутній майже місяць.

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