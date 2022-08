Фінансові організації працюють виключно з уже наявними в портфелях клієнтів облігаціями і допомагають їм позбутися неліквідних активів.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільші американські банки відновили операційну діяльність з цінними паперами компаній країни-агресора.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, фінансові організації працюють виключно з уже наявними в портфелях клієнтів облігаціями та допомагають їм позбутися неліквідних активів.

З російськими борговими зобов'язаннями відновили роботу наступні банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

Війна в Україні та російські активи:

Мінфін США неодноразово випускав роз'яснення про заборону купівлі цінних паперів компаній з Росії на первинному і вторинному ринках.

Для виходу з більшості російських активів підвідомче Мінфіну США управління виділило інвесторам термін до 1 вересня 2022 року.

