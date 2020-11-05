За словами Пацкана, підвищення цін на газ вже з листопада цього року призведе до подорожчання житлово-комунальних послуг та збільшення кількості одержувачів субсидій, а відповідно, запланованих витрат.

Третина видатків державного бюджету-2021 - майже 620 мільярдів гривень - передбачена на виплату боргів.

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Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан в ході розгляду проекту держбюджету-2021 у Верховній Раді.

"На виплату боргів передбачена третина витрат держбюджету - майже 620 мільярдів гривень, тільки на обслуговування держборгу піде кожна сьома гривня. Обсяг державного і гарантованого державою боргу зросте до 2,9 трильйона гривень - майже 65% ВВП, що перевищить встановлену Бюджетним кодексом межу", - сказав Пацкан.

Прогноз зростання економіки

За його словами, прогнозоване урядом зростання економіки на 4,6% виглядає досить оптимістично, але з урахуванням ситуації, що склалася є ризики, що таке зростання не буде досягнуто.

"Карантинні обмеження продовжаться до кінця року. Триває рецесія в промисловості та інших галузях, зменшилося кредитування економіки і приплив іноземного капіталу ... це призведе до недонадходження доходів у визначених бюджетом обсягах", - підкреслив глава Рахункової палати.

Він зазначив, що уряд пропонує на півроку заморозити розмір прожиткового мінімуму в сумі 2189 гривень, тоді як фактичний його розмір становить 3763 гривні.

"Рахункова палата неодноразово акцентувала увагу на зміні підходів до формування розміру прожиткового мінімуму", - підкреслив Пацкан.

Витрати на боротьбу з коронавірусом

Що стосується витрат на боротьбу з епідемією, за словами Пацкана, на це передбачено 19,4 мільярда гривень, з яких 2,6 мільярда - на проведення вакцинації.

"Ми бачимо ризики закупівлі за завищеними цінами медичних товарів і недостатньо досліджених вакцин", - зазначив голова Рахункової палати.

За його словами, на виплату пільг і житлових субсидій передбачено на 561 мільйон гривень менше, ніж у 2020 році, при цьому оголошено істотне підвищення цін на газ вже з листопада цього року, що призведе до подорожчання житлово-комунальних послуг і збільшення кількості одержувачів субсидії, а відповідно, запланованих витрат.

Що цьому передувало

Верховна Рада приступила до розгляду в першому читанні законопроекту № 4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП.

Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйон 350 мільярдів гривень.

При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 мільярди гривень.

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Автор: Катерина Жирій