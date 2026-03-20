Зазначається, що на економіку РФ тисне низка факторів.

Банк Росії всьоме поспіль знизив процентну ставку. Регулятор прагне підтримати виснажену економіку, попри ризики, зокрема пов’язані з конфліктом на Близькому Сході.

Видання Bloomberg пише, що керівники центрального банку РФ знизили базову ставку відразу на 50 базисних пунктів до 15%.

Російська економіка перебуває під тиском високих витрат на запозичення, широкомасштабних санкцій та наслідків війни проти України. На додаток до нещодавнього падіння курсу рубля після періоду відносної стабільності, чиновники зіткнулися з ще більш складною ситуацією, оскільки шок від цін на нафту, викликаний конфліктом на Близькому Сході, може змінити бюджетні розрахунки Росії, а також створює нові ризики для інфляції.

Хоча зростання цін "значно сповільнилося" минулого місяця у міру ослаблення впливу разових факторів, центробанк зазначив, що проінфляційні ризики, як і раніше, переважають, і підкреслив, що невизначеність щодо зовнішньої кон'юнктури посилилася.

Регулятор заявив, що цього року річна інфляція сповільниться до 4,5–5,5 % з урахуванням курсу грошово-кредитної політики. При цьому в січні ВВП Росії скоротився. Хоча Міністерство економіки заявило, що це було викликано технічними факторами, індекс ділового клімату продовжує знижуватися практично у всіх секторах, що вказує на реальне скорочення економічної активності.

Вплив війни в Ірані на Росію далеко не однозначний. Перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку призводять до зростання світових цін на широкий спектр російських експортних товарів, що потенційно компенсує ризики, пов'язані з бюджетним дефіцитом. Однак у довгостроковій перспективі економісти попереджають, що конфлікт може призвести до зростання цін на імпорт до Росії.

Вплив змін у бюджетній політиці на зростання цін залишається ще однією ключовою невідомою для осіб, які визначають рівень ставок.

Росія переглядає своє так зване "бюджетне правило", згідно з яким дефіцит нафтових доходів покривається за рахунок резервів на чорний день, коли ціна на експортну нафту опускається нижче 59 доларів за барель. Попри нещодавній стрибок цін на енергоносії, цей поріг планується знизити, що може спричинити відповідне скорочення держвитрат.

Якщо Міністерству фінансів РФ вдасться стримати витрати на тлі війни проти України, що триває, то це допоможе стримати інфляцію. В іншому випадку темпи зниження ставок можуть сповільнитися, а грошово-кредитна політика залишиться більш жорсткою.

У Центробанку стурбовані тим, що посилення фіскального правила може послабити рубль у середньостроковій перспективі. За даними регулятора, у березні нацвалюта подешевшала на 10% до 84,84 рубля за долар – найнижчий показник за останні шість місяців.

Зростання ВВП Росії зупинилося, нафтові доходи на тлі західних санкцій скоротилися вдвічі, а бюджетний дефіцит швидко вичерпує резерви.

Економіка країни-агресора застрягла в тому, що можна описати як "негативну рівновагу". Вона тримається на плаву, але водночас руйнує своє майбутнє.

Спеціальний посланник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван вважає, що економіка РФ може наблизитися до "точки неповернення" протягом 2026 року через надмірний перекіс на користь військового виробництва за рахунок цивільного сектора.

