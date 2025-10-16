Міністр фінансів США заявив, що віцеміністр торгівлі Китаю, ймовірно, "збожеволів".

В американській адміністрації різко розкритикували віцеміністра торгівлі Китаю Лі Ченгана за те, що він прибув до Вашингтона без запрошення і погрожував США "глобальним хаосом". Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессант на пресконференції заявив про те, що візит Лі Ченгана до Вашингтона в серпні не був узгоджений з адміністрацією президента США Дональда Трампа. За його словами, зустріч пройшла жахливо.

"Можливо, віцеміністр, який з'явився тут із дуже запальною промовою 28 серпня, збожеволів. Ця людина була дуже неповажною", - сказав Бессант.

В агентстві додали, що напруженість у відносинах між США і Китаєм останніми тижнями зросла після того, як Вашингтон розширив деякі технологічні обмеження щодо Пекіна і запропонував запровадити мита на китайські судна, які заходять в американські порти. Китай же відповів аналогічними заходами і оголосив про посилення експортного контролю над корисними копалинами та іншими важливими ресурсами.

У міністерстві торгівлі Китаю заявили, що Бессант "серйозно спотворив факти", зазначили в агентстві. У Пекіні запевнили, що Лі Ченган перебував у США для продовження раніше розпочатих переговорів між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може припинити торгівлю з Китаєм у певних напрямках. Зокрема, очільник Білого дому звинуватив Китай у тому, що він навмисно не купує американської сої.

За словами Трампа, США розглядають можливість припинення співпраці з Китаєм у сфері виробництва рослинної олії та інших елементів торгівлі. Як повідомляли ЗМІ, після цієї заяви фондовий ринок США впав на 450 млрд доларів усього за 7 хвилин.

