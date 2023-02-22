На сьогоднішній день декларації про доходи за 2021 рік подали 28 народних депутатів, один міністр, два працівники офісу президента України та один співробітник офісу генерального прокурора.
Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, загалом в Україні понад 700 тисяч посадових осіб мають подавати декларації про доходи, а з них за 2021 рік відзвітували близько 500 тисяч.
"Найбільший відсоток поданих декларацій якраз у посадових осіб, які обіймають посади, не пов'язані з високими корупційними ризиками. Це звичайні державні службовці, службовці місцевого самоврядування, працівники державних підприємств", - зазначив Новіков.
При цьому він додав, що найменше подано декларацій народними депутатами - всього 28 депутатів подали декларації, тільки два працівники офісу президента, один чиновник офісу генпрокурора і тільки один міністр.
"Тобто, чим вищий рівень корупційних ризиків у діяльності особи, тим менше подано декларацій", - констатував Новіков.
Податкова амністія під час війни
В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня 2022 року.
З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки та збори. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.
Через повномасштабне вторгнення Росії обов'язкове декларування в Україні було призупинено, а чиновники і депутати мають можливість подавати декларації про доходи тільки за бажанням.
26 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Раді хочуть продовжити податкову амністію на півроку.
У серпні 2022 року Верховна Рада продовжила термін проведення "податкової амністії" до 1 березня 2023 року.