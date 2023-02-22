Через повномасштабне вторгнення Росії обов'язкове декларування в Україні було призупинено, а чиновники та депутати мають можливість подавати декларації про доходи тільки за бажанням.

На сьогоднішній день декларації про доходи за 2021 рік подали 28 народних депутатів, один міністр, два працівники офісу президента України та один співробітник офісу генерального прокурора.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, загалом в Україні понад 700 тисяч посадових осіб мають подавати декларації про доходи, а з них за 2021 рік відзвітували близько 500 тисяч.

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"Найбільший відсоток поданих декларацій якраз у посадових осіб, які обіймають посади, не пов'язані з високими корупційними ризиками. Це звичайні державні службовці, службовці місцевого самоврядування, працівники державних підприємств", - зазначив Новіков.

При цьому він додав, що найменше подано декларацій народними депутатами - всього 28 депутатів подали декларації, тільки два працівники офісу президента, один чиновник офісу генпрокурора і тільки один міністр.

"Тобто, чим вищий рівень корупційних ризиків у діяльності особи, тим менше подано декларацій", - констатував Новіков.

Податкова амністія під час війни

В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки та збори. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.

Через повномасштабне вторгнення Росії обов'язкове декларування в Україні було призупинено, а чиновники і депутати мають можливість подавати декларації про доходи тільки за бажанням.

26 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Раді хочуть продовжити податкову амністію на півроку.

У серпні 2022 року Верховна Рада продовжила термін проведення "податкової амністії" до 1 березня 2023 року.

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