Як пояснили в агентстві, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації, бо набуті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину.

Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже її вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн).

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія)", - заявили в НАЗК.

Як пояснили в агентстві, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації, бо, по-перше, набуті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а агресії РФ; а по-друге, вони зазвичай вже знищені та виведені із ладу, через що неможливо провести її оцінку.

Водночас НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень "про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об’єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб’єктів декларування здійснити такі дії".

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