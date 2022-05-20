Стрибок вартості валюти відіб'ється на закупівлі палива і продуктів харчування.

Курс долар в українських обмінниках незабаром досягне 40 гривень.

Про це в Telegram розповів нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Він звернув увагу, що вже сьогодні долар купують по 37, а євро - по 39 гривень.

"Це результат заблокованого експорту і ...нестачі грошей, яка благополучно покривається емісією Нацбанку, і звинувачувати їх тут не треба", - відповів Железняк.

За словами нардепа, сьогодні в ряді областей не пройшли платежі: "Немає грошей навіть для цього. Тому курс 40 грн за долар - питання лише часу. Причому тижнів".

"Думаю не треба пояснювати, що зі зростанням курсу виросте все: від ціни на паливо до ціни на хліб. І всі ми заплатимо більше. Саме тому інфляцію називають податком на бідність", - додав Железняк.

Війна в Україні

24 лютого почалося повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України.

Національний банк з початку повномасштабного вторгнення купив у Міністерства фінансів військових облігацій на 100 млрд грн для фінансування видатків державного бюджету.

16 травня в Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри на війну.

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