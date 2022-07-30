Такі рівні НБУ вважає необгрунтованими та, більш того, спекулятивними.

Станом на вечір 29 липня курс із запасом перевищував на "чорному" ринку 42 грн/$ та сягнув 41 грн/$ у банках, проте аналітики вважають, що економічного обгрунтування цьому немає.

Про це пише Forbes.

Такі рівні НБУ вважає необгрунтованими та, більш того, спекулятивними. "Небанківські установи розпочали штучно підвищувати курс, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму", – йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Підтверджень того, що поточні курси обмінників є спекуляцією – немає, вважає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. За його словами, зазвичай вуличних табло курсів немає у країнах з hard currency, де валютообмін, як такий не потрібен.

З іншого боку, регулювання готівкових "кіосків", у тому числі стосовно їхньої реклами, є у багатьох країнах, каже керівний партнер чеської компанії OG Research Девід Варва. "Зазвичай таким чином регулятори намагаються запобігти ситуаціям, коли готівковий ринок вводить суспільство в оману стосовно реального курсу", – пояснює він.

"Заборона табло можливо й допоможе, але як проконтролювати, що вони справді зникнуть?", – застерігає Демків.

До того ж ризик спекуляцій існуватиме й надалі. "Картковий туризм" не зникне, якщо картковий курс банків відрізнятиметься від роздрібного принаймні на 10%, каже Демків. Увечері 29 липня найбільший "ПриватБанк" встановив картковий курс на рівні 37,04 грн/$. Курс обмінників перевищував його приблизно на 14%.

"Я не думаю, що готівковий ринок в Україні дійсно відповідає макроекономічним реаліям, – каже Варва з OG Research. – НБУ має досить міцні позиції для управління курсом, тож суспільство має довіряти Нацбанку, а не обмінникам".

Серед мотивів, якими топменеджери НБУ пояснювали рішення перефіксувати офіційний курс з 29,25 до 36,57 грн/$ було бажання стимулювати експортерів продавати більше валютної виручки, у той час як імпорт за такою логікою мав стати більш дорогим та менш вигідним.

Співрозмовник у одному з департаментів НБУ зазначає, що обсяги продажів від експорту дійсно зросли, тоді як попит на валюту з боку імпортерів суттєво знизився. Про відмову частини клієнтів-імпортерів від заявок на покупку валюти у перші дні після підвищення курсу розповідав і співрозмовник у одному з найбільших банків з іноземним капіталом.

Це опосередковано підтверджують і дані Нацбанку щодо валютних інтервенцій.

Національний банк України (НБУ), який з кінця березня щотижня підтримував гривню валютними інтервенціями, завдяки девальвації минулого тижня офіційного курсу гривні на 25% цього тижня викупив із ринку $682,8 млн. Регулятор викупив у резерви найбільше валюти з 2021 року.

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