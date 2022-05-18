Пакет охоплюватиме три місяці з фінансуванням переважно у вигляді грантів.

Країни-лідери світової економіки обговорили надання допомоги Україні у розмірі до 15 мільярдів євро - для покриття фінансових втрат, викликаних війною.

Хоча остаточні деталі цієї допомоги все ще опрацьовуються, сказали джерела The Washington Post на умовах анонімності, найближчим часом про надання буде оголошено.

Допомога буде призначена для покриття дефіциту України протягом трьох місяців, що рівносильно короткостроковій економічній допомозі, оскільки світові лідери дали зрозуміти, що може знадобитися набагато більший довгостроковий пакет відновлення.

Пакет допомоги може бути наданий через кілька партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Як повідомляв УНІАН, сенату США вдалося провести процедурне голосування щодо законопроекту про надання Україні військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів. 81 сенатор проголосував "за", а 11 "проти" під час першого з трьох потенційних процедурних голосувань, що відкривають дорогу до остаточного прийняття Сенатом законопроекту про фінансування, запитаного адміністрацією Байдена для України. Це дало "зелене світло" для голосування щодо необхідного законопроекту про допомогу Україні.