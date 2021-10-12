Прогнозований чистий прибуток - близько 4,2 млрд грн.

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки.

Про це повідомила прес-служба уряду.

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"Схвалення Стратегії розвитку "Ощадбанку" забезпечить його належне функціонування, сприятиме ефективному управлінню, захисту прав вкладників, кредиторів і держави як акціонера. Одним із пріоритетів уряду є реформування державного банківського сектору, і Мінфін здійснює цілеспрямовані кроки для побудови надійної та конкурентоспроможної банківської системи", - прокоментував заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

У схваленій стратегії зазначено, що "Ощадбанк" буде прагнути досягти прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 млрд грн, прибутковості на капітал – близько 15% і співвідношення витрат до доходів – менше ніж 65%.

"Ощадбанк" врегулює рівень непрацюючих активів і послідовно скоротить їх частку до 10%.

Також стратегією визначено зменшення "Ощадбанком" рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій.

Діджиталізація банку до 2024 року включає в себе завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентного швидкості запуску нових продуктів.

Крім того, передбачається приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що надалі забезпечить входження міжнародних фінансових організацій в капітал банку.

Суперечка "Ощадбанку" зі "Сбербанком":

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку країни з 2001 року.

У квітні 2017 року Господарський суд м. Києва визнав недійсними десять торгових марок українського дочірнього банку російського "Сбербанку", у зв'язку з чим фінустанова втратила доменне ім'я sberbank.ua і не може використовувати торгову марку "Сбербанк".

12 серпня 2020 року "Ощадбанк" виграв суд у Сбербанку РФ, який заявляв, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки "Сбербанк" на території України порушила права "Сбербанку Росії".

26 листопада 2020 року Касаційний господарський суд Верховного Суду України відхилив касаційну скаргу "Сбербанку Росії" і залишив у силі рішення про визнання торгової марки "Сбербанк" на території України власністю "Ощадбанку".

20 серпня 2021 року Верховний суд України заборонив дочірньому банку російського Держбанку "Сбербанк Росії" використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України.

Автор: Катерина Жирій