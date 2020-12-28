За його словами, "черговий хабар Дмитру Сенниченку - це, на жаль, фактичний провал (кінець/вирок) тієї політики, яку (незалежно від персоналій) проводив ФДМУ, який за два роки так і не зміг організувати приватизацію "Центренерго", обленерго і ТЕЦ.

Поки держава володіє часткою в енергетичних та інших активах, а підприємства управляються в ручному режимі – завжди знайдеться той, хто захоче підкупити голову Фонду держмайна (ФДМУ) і поставити на управління "свою людину".

Так причини недавньої спроби передачі хабаря керівнику ФДМУ Дмитру Сенніченку прокоментував його екс-радник Олексій Беспалов у блозі на Цензор.Ні.

За його словами, "черговий хабар Дмитру Сенниченку - це, на жаль, фактичний провал (кінець/вирок) тієї політики, яку (незалежно від персоналій) проводив ФДМУ, який за два роки так і не зміг організувати приватизацію "Центренерго", обленерго і ТЕЦ. І тим самим виконати Розпорядження КМУ, доручення Президента та уряду".

Олексій Беспалов вважає, що карантинні заходи і затримка з прийняттям RAB-тарифів – це верхівка айсберга. Виправдовує, але не пояснює, чому ми не спостерігаємо велику енергетичну приватизацію.

Основна причина провалу приватизації, на його думку, в тому, що "продавати... за два роки – нічого".

"Щоб продати держпакет - його потрібно ще до продажу підготувати... а це не один місяць. І кожен місяць відстрочки процесу підготовки до приватизації – це перенесення процесу самого продажу (приватизації) на наступний календарний рік. Тому держпакети в "облах", "Центренерго" і ТЕЦ і не продали... ті, хто є – продавати не можуть (не готують, не вміють, не розуміють, не знають, як правильно), або не хочуть (не хочуть брати на себе відповідальність, або виконують вказівку ззовні Фонду – саботувати приватизацію). А тим, хто міг і хотів організувати енергетичну приватизацію - просто не дозволили це зробити", - пише Беспалов.

Екс-радник ФДМУ стверджує, що йому рік тому навмисне заважали запустити приватизаційні процеси в енергетиці: "серед тих небагатьох, хто вмів і міг – був я. на початку листопада 2019 року я погодився приєднатися до команди Дмитра Сенніченка. Але в кінці грудня того ж року, як тільки я увійшов в ряд наглядових рад обленерго та інших підприємств, мені було вручено повідомлення про зміну мого статусу в кримінальній справі (на той момент вже 4й рік РОЗСЛІДУВАНОМУ НАБУ!), де зі свідка мене зробили підозрюваним".

Він пояснив, що йшов в наглядові ради обленерго і радником глави ФДМУ, щоб допомогти підготувати до аукціонів держпакети в цих компаніях. За оцінками Олексія Беспалова, ця мета була зрозуміла, ясна і неминуче досяжна.

"Ми чітко розуміли, що вже в першій половині 2020 року всі держпакети в обленерго і ТЕЦ будуть готові до приватизації та виставлені на аукціони. Якби нам не завадили, ніхто б не носив хабарі в ФДМУ сьогодні. А карантинні обмеження, можливо, не стали б стримуючим фактором, якби на столі у глави ФДМУ лежали зрозумілі розрахунки надходжень до держбюджету (карантин же не завадив продажу спиртзаводів, правда?) ", – підсумовує він.

Як вже повідомляти, нещодавно Національне антикорупційне бюро НАБУ) затримало одного з колишніх співробітників АТ "Миколаївобленерго" при спробі давання хабаря голові ФДМУ Дмитру Сенниченко. За даними слідства, зловмисник просив призначити його на посаду голови цього підприємства, 70% акцій якого належить державі.

Своєю чергою, за даними журналістів, які послалися на ухвалу суду, затриманим виявився колишній топ-менеджер "Миколаївобленерго" Дмитро Бабич.

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Автор: УНІАН