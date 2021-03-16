На це рішення не вплинув навіть новий спалах коронавірусу в Україні та обтяженість населення кредитами.

Вже за два тижні у кожного українця, який заборгував валютний кредит, можуть забрати квартиру.

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Про це йдеться у відеоматеріалі "Грошей".

"Мораторій, який забороняв забирати у людей житло, закінчується із квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на це рішення не вплинув навіть новий спалах коронавірусу в Україні та обтяженість населення кредитами, які це не дивлячись на ковід і те, що люди, які брали кредити, могли банально втратити роботу під час пандемії.

Втім, не буває безнадійних ситуацій, й люди знайшли вихід, як не залишитись на вулиці й дати опір колекторам.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

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Автор: УНІАН