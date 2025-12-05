У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 грудня, подешевшав на 5 копійок і складає 42,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився незмінним і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 5 грудня також не змінився і складає 49,51 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що 8-14 грудня ситуація на валютному ринку хоч і матиме суто медійні ознаки "розгойданості", насправді вона залишатиметься досить контрольованою і до міри передбачуваною. За його словами, наразі відсутні ризики "курсового хаосу".

