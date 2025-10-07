У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара і євро 7 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 7 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подешевшав на 18 копійок і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 жовтня, не змінився і складає 48,78 гривні.

НБУ встановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 7 жовтня зріс на 4 копійки і складає 41,54 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48 гривень за євро.

