Валюта дешевшає наприкінці тижня: курс долара і євро 20 березня

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 20 березня, подешевшав на 6 копійок і становить 44,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,20 грн/євро, а курс продажу - 50,95 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 20 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,50 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 23 по 29 березня коридори валютних змін складатимуть 43,75-44,35 грн/дол. та 49,5-52 грн/євро (на міжбанку) та 44-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку).

