Росія знищила офіс відомого виробника дронів у Києві

В компанії запевняють, що були готові до такого сценарію.

Під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні Росія знищила київський офіс компанії Skyeton, що спеціалізується на виробництві дронів. Про це компанія повідомила на власній сторінці у Фейсбук.

"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон", – йдеться у повідомленні.

В Skyeton запевнили, що продовжать постачати безпілотні технології Силам оборони і тим самим робитимуть свій внесок у розгром російського агресора.

Відео дня

Довідка УНІАН. Skyeton – українська аерокосмічна компанія, заснована у 2006 році в Києві. Спочатку спеціалізувалася на розробці та виробництві легких спортивних пілотованих літаків (наприклад, K-10 Swift). Після 2014 року компанія переключилася на створення безпілотних авіаційних систем. Компанія має потужний інженерно-виробничий відділ (понад 100 інженерів і загалом понад 500 співробітників).

Головний продукт компанії – розвідувальний дрон Raybird літакового типу. Його основні характеристики: тривалість польоту понад 28 годин, дальність до 2500 км, стеля 5500 м, розмах крила 2,96–4,2 м, злітна маса 23 кг. Дрон призначений для глибокої розвідки, коригування вогню артилерії, РЕБ/РЕТР, морського спостереження та інших завдань. Raybird активно використовується ЗСУ з 2018 року.

Масований обстріл України 13-14 травня

Як писав УНІАН, зранку 13 травня російський агресор розпочав масовану ракетно-дронову атаку по Україні. На першому її етапі ворог зосередився переважно на західних регіонах України, Києві та Одещині.

За словами аналітиків, за час так званого "парадного перемир’я", яке Трамп і Путін нав’язали Україні, Росія накопичили великий запас "Шахедів", які і вирішила використати в межах однієї масованої атаки.

Вже вночі проти 14 травня Росія перейшла до другої фази атаки, задіявши ракети різних типів та нову хвилю дронів. Цього разу географія атак стала більш різноманітною та з більшим акцентом на Київ.

За даними президента Зеленського, загалом протягом доби РФ запустила по Україні 1560 дронів і 56 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: