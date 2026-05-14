Наказали досягати успіхів: в ISW оцінили шанси росіян до осені захопити весь Донбас

Мислення Путіна дедалі більше віддаляється від реалій поля бою, що призводить до того, що окупантам наказують досягати успіхів.

Вимоги Кремля віддати йому весь Донбас не відповідають ситуації на полі бою. Про це йдеться в новому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

"Перебільшені територіальні амбіції та агресивні територіальні вимоги Росії повністю суперечать реальності на полі бою", - прокоментували аналітики повідомлення в ЗМІ про те, що високопоставлені російські командири переконали російського диктатора Володимира Путіна в можливості захоплення всього Донбасу до осені 2026 року.

В ISW зазначили, що наразі зробити прогноз щодо того, коли окупанти зможуть захопити весь Донбас, неможливо.

Відео дня

Через уповільнення темпів просування росіян і складний характер місцевості, яку контролює Україна, "немає ясності", чи здатна РФ взагалі це зробити.

"Російські війська просунулися лише на 349,89 кв. км у Донецькій області з початку цього року, що становить 2,63 кв. км на день. Українські укріплення, складна географічна місцевість, а також українські контратаки та ударна кампанія середньої дальності, які вже перешкоджають російським наступальним операціям по всій лінії фронту, роблять перспективи захоплення Росією решти Донецької області вельми туманними", – міркують аналітики.

В Інституті вказали на ще одну деталь – українські контратаки на півдні змусили Росію обирати між захистом від них і розподілом ресурсів та живої сили на пріоритетні напрямки на передовій, у тому числі й на Донбасі.

Аналітики відзначили успіхи українських військових і вказали, що "таким чином, мислення Путіна все більше віддаляється від реалій поля бою, що, ймовірно, призводить до віддачі наказів російським військовим досягати успіхів, на які вони не здатні".

Питання про передачу Донбасу Росії

Про передачу Росії всього Донбасу для припинення війни в Україні не йдеться, заявив президент США Дональд Трамп.

Раніше історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявив, що не можна віддавати Донбас Росії. Він підкреслив, що не можна "годувати" агресора територіями, оскільки це загрожує плачевними наслідками.

Вас також можуть зацікавити новини: