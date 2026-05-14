У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими в наймасованішому ударі РФ

У п’ятницю у столиці будуть заборонені усі розважальні заходи.

П'ятниця, 15 травня, у Києві буде днем пам’яті за загиблими внаслідок масованої російської повітряної атаки дронами і ракетами. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю", - повідомив Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Як наголосив мер столиці, 15 травня в місті заборонені будуть будь-які розважальні заходи.

Водночас, як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram, за уточненою інформацією, внаслідок російської атаки у столиці загинули 8 осіб.

Атака на Київ 14 травня

Як повідомляв УНІАН, 13 травня та вночі 14 травня російські загарбники здійснили одну за наймасовіших повітряних атак ракетами і дронами по Україні. Внаслідок цієї атаки у Дарницькому районі Києва обвалились конструкції багатоповерхового будинку.

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час нічної атаки на Київ російські війська не застосовували крилаті ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К". Натомість основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

За даними президента Володимира Зеленського, усього РФ запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет.

