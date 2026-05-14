Рубіо заявив, що ЗСУ перетворилися на найбоєздатніші збройні сили Європи

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що значною мірою це сталося завдяки отриманій допомозі.

Україна наразі володіє найпотужнішими збройними силами в Європі, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox News 14 травня під час поїздки до Китаю.

Зокрема, Рубіо вказав на бойовий досвід країни та значні втрати, яких зазнали російські війська під час війни.

На його думку, Збройні сили України перетворилися на найбоєздатніші збройні сили Європи, незважаючи на більшу чисельність населення та військові ресурси Росії.

Відео дня

"Якщо подивитися, то росіяни щомісяця втрачають уп’ятеро більше солдатів, ніж українці, а Україна – менша країна і має меншу армію", - зазначив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що не останню роль зіграла надана Україні військова допомога з початку повномасштабного російського вторгнення:

"Однак варто чітко зазначити, що Збройні сили України наразі є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі – звісно, значною мірою завдяки отриманій допомозі, але також і завдяки набутому бойовому досвіду".

Рубіо також назвав людські та економічні втрати від війни колосальними для обох країн. При цьому, він зазначив, що Росія продовжує зазнавати значних втрат на полі бою.

"Росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів на місяць – загиблих. Не поранених, а саме загиблих", - розповів держсекретар США.

Водночас він визнав, що в останні місяці динаміка переговорного процесу сповільнилася, оскільки обидві сторони вважають, що мають підстави для оптимізму.

Проте держсекретар США зазначив, що Вашингтон сподівається, що і Москва, і Київ зрештою повернуться за стіл переговорів.

"Але ми сподіваємося, що незалежно від того, чи це станеться завдяки заяві Володимира Путіна, чи з інших причин, незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову повернуться до переговорів", – додав Рубіо.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що журналіст Едвард Лукас в статті NYT висловив думку, що перспективи припинення бойових дій в Україні раптово покращилися. Він нагадав, що під час параду 9 травня російський диктатор Володимир Путін, говорячи про свою війну проти України, зауважив: "Справа добігає кінця". Лукас не виключає, що це може свідчити про новий підхід Кремля, який тепер перебуває у невигідному становищі з будь-якого боку. Журналіст наголосив, що президент України Володимир Зеленський вміло скористався цим, надавши РФ "дозвіл" на проведення параду на Красній площі під час короткого перемир’я. Лукас поділився, що "такі люди, як Путін, ненавидять глузування, особливо коли вони ґрунтуються на правді".

Також ми писали, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що стійкий мир в Україні можливий лише за умови "усунення всіх першопричин конфлікту". За словами Шойгу, для досягнення миру Україна "повинна повернутися до позаблокових, нейтральних і без'ядерних основ". Також Шойгу заявив, що Україна має поважати права громадян, зокрема, які розмовляють російською. Шойгу також звинуватив Україну у нездатності домовлятися і сказав, що причина цього - її підтримка з боку Європейського Союзу і НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: