Примусово вивозила українських дітей: в РФ призначили нового омбудсмена

Державна дума РФ в четвер, 14 травня, призначила новим уповноваженим з прав людини Яну Лантратову. Вона змінить на цій посаді Тетяну Москалькову, повідомляє The Moscow Times.

Видання не виключає, що цей вибір може ускладнити майбутні обміни полоненими з Україною, зважаючи на звинувачення у її причетності до ймовірного примусового вивезення українських дітей.

В статті повідомляється, що Лантратова, членкиня лівоцентристської партії "Справедлива Росія", набрала 301 голос у Державній Думі, що налічує 450 місць, обійшовши кандидатів від Комуністичної та Ліберально-демократичної партій.

Видання нагадує, що вона замінить на цій посаді Тетяну Москалкову, чий другий п’ятирічний термін закінчується цього місяця. Примітно, що уповноважені з прав людини можуть обіймати цю посаду максимум два терміни.

"Хоча Москалкова була відданою прихильницею Кремля, вона стала однією з небагатьох російських чиновниць, які після вторгнення 2022 року зберегли прямий канал зв’язку з українськими посадовцями, що дозволило їй сприяти обміну українськими та російськими військовополоненими", - вказується в публікації.

За даними видання, Лантратова, яка наразі перебуває під санкціями США та ЄС, звинувачується у відіграванні ключової ролі у ймовірному систематичному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії.

У повідомленнях незалежних ЗМІ та BBC Лантратова конкретно пов’язується з вивезенням у 2022 році двох дітей із дитячого будинку в Херсонській області на півдні України, одного з яких, за повідомленнями, згодом усиновив лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов.

Лантратова заперечує будь-які правопорушення і стверджує, що її дії були гуманітарними заходами з порятунку сімей із зон бойових дій.

У Державній Думі Лантратова була однією з головних ініціаторів репресивного соціального законодавства Росії, виступивши співавтором законів, що забороняють так звану "пропаганду" ЛГБТК+ та неіснуючий рух "чайлдфрі".

Додається, що вона також часто використовувала своє службове становище для подання заяв до поліції на освітян та активістів за антивоєнні настрої або нібито зв’язки з "іноземними агентами" та "небажаними" організаціями.

37-річна Лантратова на посаді депутата пропонувала заборонити іноземні дитячі книги через "чужі" цінності та створити в Міністерстві культури підрозділ, який відповідатиме за цензуру.

Окрім цього, вона пропонувала відзначати в школах по всій країні день повномасштабного вторгнення в Україну та називала цю подію "ключовою" в сучасній Росії.

Обмін полоненими: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами омбудсмана України Дмитра Лубінця, українська перемовна група давно передала Росії списки на обмін полоненими в форматі 1000 на 1000, який анонсував президент США Дональд Трамп під час оголошення триденного перемир'я з нагоди 9 травня. Проте, наголосив Лубінець, Москва затягує цей процес, звинувачуючи в цьому Україну. Український омбудсман зауважив, що навіть якщо є якась домовленість , "ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано російською стороною". Втім, він запевний, що кожного дня відбуваються робочі процеси.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що наразі ще відбувається погодження конфігурації обміну полоненими між Україною та РФ. Зеленський додав, що Україна "розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості". Президент України розповів, що в США обговорювалися можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

