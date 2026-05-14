Xiaomi показала смартфон із найбільшим акумулятором в історії бренду (фото)

У актуальній флагманській серії Xiaomi 17 незабаром очікується чергове поповнення. Xiaomi анонсувала нову модель 17 Max, яка надійде у продаж у Китаї наприкінці травня 2026 року. Про це пише GizmoChina.

Головною особливістю пристрою стане акумулятор ємністю 8000 мАг – і це найбільше значення, яке Xiaomi коли-небудь використовувала у своїх смартфонах. Також згадується зарядка на 100 Вт по дроту та на 50 Вт бездротово.

Відомо, що Xiaomi 17 Max є збільшеною версією базової моделі 17 і простішою версією 17 Pro Max. Тобто він отримає великий 6,9-дюймовий 1,5K LTPO-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, але залишиться без другого екрана ззаду.

Особливу увагу Xiaomi приділила камерам: 17 Max отримає потрійний модуль з головним сенсором на 200 МП з підтримкою Leica, а також додатковими 50-Мп надширококутним і перископічним телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах, включаючи чорний, білий і блакитний. Ціна Xiaomi 17 Max складе близько 750 доларів.

Xiaomi 17 Max, ймовірно, стане останньою моделлю в лінійці Xiaomi 17. Зараз до неї вже входять Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max і Xiaomi 17 Ultra. На глобальний ринок офіційно потрапили лише 17 і 17 Ultra.

Наприкінці квітня Xiaomi випустила свій найдешевший телефон 2026 року. Пристрій отримав величезний екран, місткий акумулятор і великий обсяг пам'яті. При цьому її вартість не перевищує $100.

Тим часом суббренд Xiaomi – Redmi – готує до випуску свій флагман з акумулятором 10 000 мАг і 7-дюймовим екраном. Це буде один з найбільших пристроїв на ринку: сучасні флагмани зазвичай обмежуються ~6,8–6,9 дюйма.

