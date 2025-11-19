/колаж УНІАН, фото УНІАН

Національний банк України встановив на четвер, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер складає 48,74 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,09/42,12 грн/дол., а євро - 48,74/49,75 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 19 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,50 гривні за євро. 

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,15 гривні за євро.  

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти. 

