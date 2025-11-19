Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,74 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 20 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер складає 48,74 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,09/42,12 грн/дол., а євро - 48,74/49,75 грн/євро.

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні в банках України у середу, 19 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,65 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

