Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 17 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,58 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 17 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,01/44,05 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,54/50,56 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 16 березня знизився на 15 копійок і становив 44,35 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 40 копійок і складав 51 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що зараз немає підстав для паніки, а тим більше для відмови від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), гривневих депозитів і купівлі валюти. За його словами, середня прибутковість ОВДП – 14%, у строкових гривневих депозитів приблизно 7% чистими.

