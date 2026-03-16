Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 17 березня

Національний банк України встановив на вівторок, 17 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,08 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок. 

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,58 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,01/44,05 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,54/50,56 грн/євро.  

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 16 березня знизився на 15 копійок і становив 44,35 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 40 копійок і складав 51 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що зараз немає підстав для паніки, а тим більше для відмови від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), гривневих депозитів і купівлі валюти. За його словами, середня прибутковість ОВДП – 14%, у строкових гривневих депозитів приблизно 7% чистими.

