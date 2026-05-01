Назад до СРСР: після рекордної 'бавовни' Кремль повертає держплан виробництва палива

Нафтові компанії РФ зобов'язуються утримувати вартість пального на вивісках АЗС у межах інфляції з урахуванням зміни податкового навантаження.

Уряд Росії посилює контроль за виробництвом палива після рекордної серії атак українських безпілотників на російську нафтову промисловість за останні півроку. Російські міністри підтримали введення "розпорядків" для нафтових компаній щодо обсягів виробництва бензину, дизеля, їхнього експорту та відвантаження на внутрішній ринок, а також посилення контролю за цінами на паливо, повідомляє The Moscow Times.

Згідно з постановою уряду, 11 найбільших нафтових компаній, включаючи "Роснефть", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Сургутнефтегаз", підпишуть угоди з Міненерго РФ і Федеральною антимонопольною службою про заходи щодо стабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів.

Російське міністерство енергетики надаватиме нафтовим компаніям обов'язкові до виконання рекомендації щодо обсягів виробництва палива, відвантажень на внутрішній ринок, експорту та продажів на біржі. "Розпорядження" стосуватимуться випуску бензину та дизельного палива.

Крім того, під держконтроль будуть взяті ціни АЗС. Нафтові компанії зобов'язуються утримувати вартість палива на стелах у межах інфляції з урахуванням зміни податкового навантаження.

Як пояснювало у квітні джерело "Інтерфаксу", такі рекомендації існували й раніше, але тепер їхня роль збільшується: не дотримуватися плану з випуску та відвантажень бензину й дизеля нафтові компанії зможуть лише "у разі настання обставин непереборної сили".

The Moscow Times зазначає, що з початку 2026 року українські безпілотники щонайменше 19 разів атакували російські НПЗ. У квітні щонайменше п’ять заводів повністю або частково припинили переробку нафти: "Пермнефтеоргсинтез" (30 квітня), Сизранський НПЗ (22 квітня), Новокуйбишевський НПЗ (18 квітня), Туапсинський НПЗ (16 квітня) і "Норсі" (5 квітня). В результаті завантаження нафтопереробних заводів впало до мінімуму з 2009 року – 4,69 млн барелів на добу, що навіть нижче рівнів бензинової кризи восени минулого року (4,88 млн барелів на день).

Удари по енергетичній інфраструктурі РФ – останні новини

Україна активізувала атаки на енергоінфраструктуру РФ. Вночі на 1 травня морський термінал у Туапсе в Краснодарському краї РФ знову атакували безпілотники, в результаті чого там сталося загоряння. Це вже 4-та атака українських дронів на цей морський порт за останні два тижні.

30 квітня українські безпілотники відвідали російське місто Перм. В результаті атаки пошкоджено інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

За даними Bloomberg, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до багаторічних мінімумів.

