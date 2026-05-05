Археологи виявили кладовище стародавніх кораблів під ключовим морським коридором

Виявлено кораблі найрізноманітніших епох – від фінікійських суден V століття до н. е. до затонулих кораблів часів Другої світової війни.

На дні Гібралтарської затоки, одного з ключових морських коридорів у світі, було виявлено "кладовище" стародавніх кораблів. Як пише Fox News, дослідники ідентифікували 150 підводних археологічних об'єктів, понад 100 з яких – затонулі кораблі.

Уламки кораблів належать до кількох століть, починаючи з V століття до н. е. і закінчуючи суднами часів Другої світової війни. Серед знайдених суден – 23 римських кораблі, чотири середньовічні кораблі, а також двигун і пропелер літака 1930-х років.

Знахідки "не випадкові", – сказав Феліпе Сересо Андрео, викладач археології в Університеті Кадіса, – і на їх пошук пішли роки.

"До початку проєкту "Геракл" у 2019 році в цьому районі було відомо лише про чотири підводні об’єкти; сьогодні ми маємо інформацію про понад 150 задокументованих об’єктів лише за три роки роботи", – сказав він.

Дослідники поєднали історичні дослідження з передовими технологіями, щоб виявити, картографувати та вивчати затонулі кораблі.

"Ми почали з аналізу історичних архівів, музеїв та опитування місцевої спільноти рибалок і дайверів, які знають морське дно краще за всіх", – розповів Андрео.

Потім археологи використовували передові технології морського сканування для картографування морського дна та виявлення затонулих кораблів, включаючи магнітометри для "виявлення металевих аномалій".

Андрео сказав, що більшість зареєстрованих затонулих кораблів належать до XVIII–XX століть, але в піску також поховані більш давні фінікійські, пунічні та римські судна.

"Затока була дуже важливим місцем у давнину. У нас є свідчення існування таких поселень, як Картая та Юлія Традукта, які використовували ці води як свій головний порт", – сказав він.

Водночас археологи попереджають, що більшість кораблів перебувають у "критичному" стані – і найбільшу загрозу становить діяльність людини, зокрема портові роботи, будівництво та мародерство. Також деякі з них знаходяться безпосередньо на морському дні, що робить їх вразливими до ерозії.

Тому дослідники надають пріоритет неінвазивній документації, такій як фотограмметрія та 3D-моделі, щоб зафіксувати все до того, як воно зникне.

