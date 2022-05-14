Допомога на проживання не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства.

Внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на отримання всіхвидів соціальної допомоги, які передбачені законодавством, а в травні продовжаться виплати за березень та квітень.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Це всі 35 видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством, та які вони можуть отримати за новим місцем перебування. По-друге, це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які перемістились з місць активних бойових дій, окупованих населених пунктів або мають зруйноване житло. Вона надається у розмірі 3000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей, і 2000 гривень - для усіх інших осіб", - зазначила Лазебна

Міністр також наголосила, що допомога на проживання не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства.

"Важливо також, що отримана допомога на проживання не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб", - зазначила Лазебна.

Міністр також нагадала, що були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.

"Через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб. Ми розширили канали для реєстрації: підключили громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через Дію... Близько 500 тисяч заявок надійшло через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються. Ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Але я прошу всіх, хто подали заяви, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, ми виплачуємо допомогу за березень та квітень. Тому в травні продовжується виплата допомоги на проживання за ці місяці", - зазначила Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

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