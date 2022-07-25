Найменша середня заробітна плата зафіксована у Рівненській області.

Ситуація із зарплатами на ринку праці в липні є неоднорідною залежно від регіону країни, і на фоні пришвидшення споживчої інфляції незначне підвищення середніх зарплат не вселяє оптимізму.

Про це йдеться в дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"У липні ситуація з зарплатами неоднорідна залежно від регіону країни. Незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості західних областей України, окрім Львову та області. Водночас відчутно знизилися зарплати у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській областях та на Волині й Житомирщині. У Києві середня зарплата без змін та залишається найвищою по Україні. Середня зарплата у липні у відкритих вакансіях в усіх областях України становить 22460 грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі збільшення темпів споживчої інфляції, стабілізація та незначне підвищення середніх зарплат у деяких регіонах у липні не вселяє оптимізму.

"За даними Нацбанку України, у червні цього року показник споживчої інфляції сягнув 20,1% у річному вимірі проти 18% у травні. Нагадаємо, що середні зарплати через війну навесні знизилися на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У деяких професійних сферах зарплати впали до -50%. З початком літа у більшості професійних сфер припинилося зниження окладів, проте зарплати залишаються низькими", - сказано в дослідженні.

Аналітики зазначають, що в липні, навіть із урахуванням незначного підвищення середньої зарплати у деяких регіонах України, доходи українців нижчі, порівнюючи з першою половиною лютого.

Київ залишається містом з найвищою середньою заробітною платою. Середній оклад в столиці тримається майже на одному рівні протягом трьох місяців – 29200 грн у травні, 29500 грн у червні та липні.

У Львівській області, яка займала останнім часом другу сходинку у рейтингу зарплат, у липні середня заробітна плата знизилася. Якщо у червні у цьому регіоні в середньому пропонували 20500 грн, то середня липнева зарплата у Львові та області становить 18900 грн.

При цьому у більшості областей західного регіону України у липні спостерігається позитивна динаміка середньої заробітної плати. Так, підвищення середньої зарплати, яку пропонують у відкритих вакансіях у липні, зафіксовано у Закарпатській області (16600 грн), Івано-Франківській області (15200 грн), Хмельницькій області (14800 грн), Тернопільській області (14300 грн), Рівненській області (11500 грн).

Вищі, аніж на початку літа, зарплати у Одеській області. Тут роботодавці у липні пропонують в середньому 22500 грн. Для порівняння, у червні середня зарплата у цьому регіоні становила 18700 грн.

До рейтингу регіонів, де у липні пропонують найвищі зарплати, окрім Києва, Одеської та Львівської областей, потрапили також Харківська область (середня зарплата 18000 грн), Запорізька та Чернівецька області (17100 грн).

Найменша середня заробітна плата зафіксована у Рівненській області (11500 грн). До переліку регіонів з найнижчими зарплатами потрапили також Полтавська та Київська області, де в середньому у липні пропонують 11700 грн; Житомирська область (11800 грн), Кіровоградська область (12100 грн), Чернігівська область (12100 грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, попит на ринку праці в Україні переважає пропозицію, а зарплати, порівняно з довоєнним періодом, впевнено знижуються. Хоча зростання кількості резюме помітно прискорилося, кількість вакансій збільшується вкрай повільно навіть для фахівців ІТ.

За даними ЕВА, третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Тоді як у березні не працювало 42% опитаних нами підприємців, а у квітні – 26%, наразі без роботи лишаються тільки 17% МСБ.

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