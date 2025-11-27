Зокрема, можуть бути змінені критерії ознак трудових відносин, каже Железняк.

У середу, 26 листопада премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми підтримки у розмірі понад 8 млрд доларів. Народний депутат Ярослав Железняк розповів, як нова угода може відобразитися на українцях.

Політик зауважив, що у своєму пресрелізі МВФ заявив, що окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення боргової стійкості, влада України також зобов’язалася активізувати зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків і мінімізації оподаткування. Крім того, Київ повинен розширити податкову базу.

"Зокрема, йдеться про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів і скасування винятків щодо обов’язкової реєстрації платників ПДВ", – сказано в повідомленні.

Железняк "переклав на просту мову" зазначені вимоги. За його словами, для українців це може вилитися у такі нововведення:

"податок на OLX",

зміна пільги на посилки,

зміни критеріїв, коли ФОП має платити ПДВ,

зміни критеріїв ознак трудових відносин.

"Я ще чекаю документ, але думаю, плюс-мінус я вам переклав правильно", – додав нардеп.

Нова програма підтримки від МВФ

За словами Юлії Свириденко, нова програма розрахована на 4 роки. Вона передбачає надання підтримки у розмірі 8,2 млрд доларів.

Премʼєрка зазначила, що домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

Водночас Національний банк України зазначив, що МВФ очікує, що нова програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття фінансових потреб України.

