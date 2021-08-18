Робочий день з понеділка 23 серпня буде перенесено на суботу, 28 серпня.

Національний банк України оприлюднив графік роботи банків на період вихідних до Дня Незалежності.

За інформацією НБУ, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, робочий день з 23 серпня (понеділок) буде перенесений на 28 серпня (субота). 24 серпня - святковий вихідний день.

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Регулятор зазначає, що банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 21-24 серпня, відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 25 серпня 2021 року.

23 серпня банки у разі необхідності можуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня банку).

"28 серпня – звичайний робочий банківський день. Всі платежі будуть здійснюватися датою цього дня - 28 серпня", - йдеться в повідомленні.

НБУ та 30-річчя Незалежності України:

Національний банк України 20 серпня введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю незалежності України.

Також Нацбанк до 30-річчя Незалежності України вводить в обіг чотири пам'ятні монети серії "Відродження української державності" та нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України".

Автор: Катерина Жирій