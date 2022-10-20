Йдеться про тисячі людей і компаній.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до російських олігархів, компаній і підприємств.

Укази № 726/2022 та №727/2022, які датовані 19 жовтня, опубліковані на сайті президента.

Обома указами передбачається ввести в дію рішення РНБО від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Відповідними рішеннями РНБО передбачається підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до санкцій.

Рішення РНБО, яких стосуються укази, передбачають застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб.

У переліку фізичних осіб, яких стосується указ №726/2022, - 2 тис. Серед них є громадяни, зокрема, України, Росії, Сирії, Німеччини та Франції.

Так, у переліку є депутат Державної Думи Росії VI скликання (2011-2016 роки) Аліна Кабаєва, російська телеведуча Тіна Канделакі та син екс-президента України Віктора Януковича Олександр.

374 найменування. Серед цих компаній, зокрема, Російський фонд прямих інвестицій і Фонд зі сприяння та розвитку оборонно-промислових підприємств.

У переліку фізичних осіб, яких стосується указ №727/2022, - 256 прізвищ. Серед них російські олігархи Аркадій Ротенберг і Роман Абрамович.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Санкції Зеленського - що відомо

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів повторно наклав санкції на Курченка, Лебедєва, Януковича і Дерипаску в частині блокування їх активів і активів, до яких вони можуть бути причетні.

За словами Шмигаля, дане рішення потрібно для того, щоб остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

12 жовтня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски та екс-міністра оборони Павла Лебедєва. Термін застосування санкцій - 10 років.

19 жовтня 2022 року Зеленський підписав укази про введення санкцій проти олігархів і компаній з РФ.

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