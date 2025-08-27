Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року.

Від старту програми "Пакунок школяра" українці вже подали близько 100 тисяч заяв на отримання допомоги. Понад 1,5 тисячі заяв було відхилено через невідповідність умовам отримання.

Як повідомляють у Міністерстві соціально політики, українці подали вже 97 638 заяв - це майже 54% від кількості першокласників, наявних у системі МОН. Вже верифіковано 92 519 заяв.

Станом на зараз 1 655 заяв відхилено. Зокрема, 460 відмов відбулися через те, що родини перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях (вони можуть подати заяви після повернення в Україну чи на підконтрольну Україні територію відповідно).

Відео дня

"Ще 940 заяв було відхилено, оскільки з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах - тоді їх необхідно оновити", - зазначили у відомстві.

"Пакунок школяра" – це одноразова грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень, яка надається батькам на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання - канцелярське приладдя, одяг і взуття.

Оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини.

У міністерстві додали, що дані дитини мають бути внесені до модернізованої системи АІКОМ - це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.

"Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року - тож усі родини мають вдосталь часу на подання заяви. Навіть якщо дитину зараховано до першого класу вже після початку навчального року, допомога родині буде призначена", - ідеться у повідомленні.

"Пакунок школяра" – інші новини

18 серпня уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу – "Пакунок школяра". Батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок "Дія" або офлайн, написавши заяву у Пенсійному фонді.

Кошти надходитимуть на картку зі спеціальним режимом використання. За словами першаої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, гроші можна буде використати на 4 коди, які визначають вид товару: канцелярські товари, дитячий одяг, де є кілька кодів, дитяче взуття.

Вас також можуть зацікавити новини: