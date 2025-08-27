Від старту програми "Пакунок школяра" українці вже подали близько 100 тисяч заяв на отримання допомоги. Понад 1,5 тисячі заяв було відхилено через невідповідність умовам отримання.
Як повідомляють у Міністерстві соціально політики, українці подали вже 97 638 заяв - це майже 54% від кількості першокласників, наявних у системі МОН. Вже верифіковано 92 519 заяв.
Станом на зараз 1 655 заяв відхилено. Зокрема, 460 відмов відбулися через те, що родини перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях (вони можуть подати заяви після повернення в Україну чи на підконтрольну Україні територію відповідно).
"Ще 940 заяв було відхилено, оскільки з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах - тоді їх необхідно оновити", - зазначили у відомстві.
"Пакунок школяра" – це одноразова грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень, яка надається батькам на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання - канцелярське приладдя, одяг і взуття.
Оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини.
У міністерстві додали, що дані дитини мають бути внесені до модернізованої системи АІКОМ - це єдине джерело для підтвердження її зарахування до першого класу.
"Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року - тож усі родини мають вдосталь часу на подання заяви. Навіть якщо дитину зараховано до першого класу вже після початку навчального року, допомога родині буде призначена", - ідеться у повідомленні.
"Пакунок школяра" – інші новини
18 серпня уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу – "Пакунок школяра". Батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок "Дія" або офлайн, написавши заяву у Пенсійному фонді.
Кошти надходитимуть на картку зі спеціальним режимом використання. За словами першаої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, гроші можна буде використати на 4 коди, які визначають вид товару: канцелярські товари, дитячий одяг, де є кілька кодів, дитяче взуття.