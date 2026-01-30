Нацбанк випустив особливу пам'ятну монету, присвячену культовій українській зброї (фото)

Тираж монети складе до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам – "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця".

Як повідомили у пресслужбі НБУ, це перша вітчизняна далекобійна система озброєння з турбореактивним двигуном, що призначена для високоточних ударів Збройних Сил України по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника.

Вона здатна вражати цілі на відстані до 650 км, ефективно долаючи системи протиповітряної оборони завдяки низькій висоті польоту (від 15 до 500 м) та швидкості до 900 км/год.

""Паляниця" – це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що гартується в боротьбі за свободу", - наголосив регулятор.

Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", що вражає ворожого змія. На реверсі монети зображено атаку української далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі – напис "ПАЛЯНИЦЯ".

Тираж монети складе до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в лютому 2026 року.

