Заступниця директора одного із відділень скористалася тим, що мала доступ до кредитних карток клієнтів банку.

Колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк" у Миколаївській області повідомили про підозру у привласненні коштів клієнтки банку.

Про це повідомляє прес-служба Первомайської окружної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Первомайської окружної прокуратури колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк" повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка була службовою особою банківської установи та мала доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитних картках. Вона скористалася цим і вкрала у клієнтки банку 18,5 тис. гривень.

Розслідування ще триває.

Як повідомляв УНІАН, у клієнта "Привату" раптово зняли гроші з карти - відповідь банку його розчарувала.

А ще одній клієнтці банк заблокував "Приват24" й дав дивне пояснення.

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