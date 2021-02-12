За прогнозами міністерства, в першому кварталі 2021 року очікується збереження негативної динаміки ВВП.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2021 року Вище 7% після спаду в першому кварталі поточного року.

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Про це повідомляється в "Огляді економічної активності за 2020 рік", опублікованому на офіційному сайті Міністерства.

Згідно з документом, в першому кварталі 2021 року очікується збереження негативної динаміки ВВП з урахуванням наслідків введеного в січні в Україні локдауну, однак у другому, третьому і четвертому кварталах 2021 року прогнозується зростання. Зокрема, у другому кварталі Міністерство прогнозує зростання ВВП України вище 7%.

За оцінками Міністерства, падіння промисловості у 2020 році становило 5,2%, транспортної галузі - на 14,2%, тоді як зростання будівництва оцінюється в 4%, торгівлі - 4,7%.

"У розрізі основних промислових груп товарів найбільше негативний вплив відчули інвестиційні види діяльності, зокрема, у виробництві інвестиційних товарів спостерігалося падіння на 21,6%", - йдеться в документі.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 4,6% у 2021 році.

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Автор: Богдан Слуцький