За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року.
Про це повідомляє Bloomberg. Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.
Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення "у разі ескалації бойових дій або обмеження експорту газу з Росії", - йдеться у звіті організації.
Прогнози припускають, що перемир'я буде домовлено протягом кількох місяців, а відбудова країни може розпочатися в 2023 році, економіка зросте на 23% наступного року.
Вторгнення Росії в Україну спричинило найбільший шок у постачанні принаймні з початку 1970-х років, зазначає ЄБРР, перериваючи ланцюги поставок, погіршуючи торгівлю енергоносіями та загрожуючи експорту продовольства через ключові сільськогосподарські сектори обох країн.
"Наразі війна йде на територіях, які виробляють 60% українського ВВП", – йдеться у звіті ЄБРР. Близько 30% підприємств зупинили виробництво, а споживання електроенергії оцінюється на рівні 60% від довоєнного рівня.
Раніше стало відомо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше.