Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року.

Про це повідомляє Bloomberg. Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.

Прогноз схильний до серйозних ризиків погіршення "у разі ескалації бойових дій або обмеження експорту газу з Росії", - йдеться у звіті організації.

Прогнози припускають, що перемир'я буде домовлено протягом кількох місяців, а відбудова країни може розпочатися в 2023 році, економіка зросте на 23% наступного року.

Вторгнення Росії в Україну спричинило найбільший шок у постачанні принаймні з початку 1970-х років, зазначає ЄБРР, перериваючи ланцюги поставок, погіршуючи торгівлю енергоносіями та загрожуючи експорту продовольства через ключові сільськогосподарські сектори обох країн.

"Наразі війна йде на територіях, які виробляють 60% українського ВВП", – йдеться у звіті ЄБРР. Близько 30% підприємств зупинили виробництво, а споживання електроенергії оцінюється на рівні 60% від довоєнного рівня.

Раніше стало відомо, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше.

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