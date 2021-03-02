Законопроект є доповненням до прийнятого раніше закону про так званих «інвестиційних нянь».

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, що надає право на безмитне ввезення в Україну обладнання великими інвесторами.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №3762 «Про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України» проголосували 256 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Законопроект входить в пакет ініціатив із залучення великих інвестицій - закон про так званих "інвестиційних нянь". Він передбачає надання протягом п'яти років реалізацію інвестиційного проекту зі значними інвестиціями пільги з безмитного ввезення обладнання, яке використовуватиметься інвесторами для реалізації такого проекту.

Що таке "інвестиційні няні"

У грудні минулого року Верховна Рада прийняла в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про «інвестиційних нянь».

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, які реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 млн євро, в галузях переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), видобутку з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам'яного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, курортно-рекреаційної сфери.

Також, згідно із законом, інвестор має створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Важливо відзначити, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

2 березня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає податкові пільги для великих інвесторів.

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Автор: Дмитро Шварц