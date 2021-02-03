За прийняття проекту закону в першому читанні проголосували 237 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Верховна Рада в ході засідання схвалила в першому читанні законопроект Про спрощення експорту української продукції, який передбачає розширення можливостей Експортно-кредитного агентства (ЕКА) здійснювати страхування і перестрахування, здешевлення кредитування експорту, а також збільшення розміру початкового статутного капіталу ЕКА до не менше 2 мільярдів гривень.

Читайте такожУ Мінекономіки анонсували оновлення експортної стратегії країниЯк передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства" (№ 3793) у першому читанні проголосували 237 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроектом пропонується вирішити низку питань, зокрема, додатково розширити можливість ЕКА здійснювати Страхування та перестрахування експортного факторингу.

Згідно з текстом законопроекту, контрольний пакет акцій у статутному капіталі ЕКА належатиме державі й не підлягатиме приватизації.

При цьому відчуження корпоративних прав держави в розмірі пакета акцій ЕКА, який не є контрольним, здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

Право ініціативи хочуть передати до правління ЕКА, залишивши обов'язкове погодження наглядовою радою. Пропонується також залишити тільки один вид державної допомоги - державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань ЕКА.

Що цьому передувало

Рішення про юридичне створення Експортно-кредитного агентства у формі приватного акціонерного товариства для підтримки вітчизняних експортерів уряд прийняв ще в лютому 2018 року.

Кабінет Міністрів планував, що до кінця 2020 року Експортно-кредитне агентство почне повноцінно працювати.

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Автор: Богдан Слуцький