Лідери ЄС хочуть обійти принцип одностайності у голосуванні.

Країни Європейського Союзу планують у пришвидшеному порядку ухвалити рішення про безстрокове блокування до 210 мільярдів євро російських активів. Це спроба ЄС обійти вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ще до саміту європейських лідерів наступного тижня.

Як пише газета Financial Times, термінове просування цього рішення передбачає застосування надзвичайних повноважень, щоб обійти національні вето на продовження санкцій. Це необхідно, щоб зберегти важелі впливу Брюсселя під час мирних переговорів щодо війни в Україні, які ведуться під керівництвом США.

Дипломати, які працюють над документом, бачать перевагу в тому, щоб швидко, у найближчі дні, відокремити суперечливе питання блокування активів від дискусії про надання Україні кредиту, забезпеченого замороженими російськими коштами. Питання фінансування залишать для обговорення лідерам ЄС наступного тижня.

Відео дня

Як пише видання, рішення проголосувати вже найближчими днями, фактично обійшовши принцип одностайності у санкційній політиці, може розлютити Будапешт та інші столиці, які виступають проти такого кроку. Попередні випадки, коли країни ЄС діяли аналогічно - наприклад, щодо міграційної політики Польщі та Угорщини - призвели до багаторічної ворожнечі між столицями.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати 210 млрд євро російських активів, заблокованих у ЄС через санкції, щоб профінансувати кредит Україні – спершу на 90 млрд євро, які мають бути виплачені у найближчі два роки. Щоб ця схема працювала, активи слід блокувати безстроково, а не кожні шість місяців, як зараз, коли продовження можливе лише за одностайної підтримки всіх 27 країн Євросоюзу.

Угорщина – найбільш проросійська держава Блоку – виступає проти будь-якої додаткової допомоги Україні і регулярно погрожує ветувати продовження санкцій. Європейські посадовці побоюються, що Орбан реалізує цю погрозу, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа раптом вирішить односторонньо зняти американські санкції з Росії.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач цього тижня заяляв, що пропозиція комісії щодо кредиту "перетинає всі червоні лінії".

Щоб усунути ризик зняття санкцій, Єврокомісія пропонує застосувати надзвичайні повноваження, призначені для реагування на економічні кризи, і запровадити безстрокові заходи щодо активів. Це відбувається на підставі статті 122 Договору ЄС і може бути ухвалене простою більшістю країн – без можливості ветувати.

Зазначається, що фіксація санкцій також стане сигналом Вашингтону. Адже початковий план миру для України, частково підготовлений американськими чиновниками, передбачав спрямування більшої частини цих активів у два інвестиційні фонди під керівництвом Вашингтону. Американські посадовці також намагалися переконати столиці ЄС нічого не вирішувати щодо використання активів до досягнення мирної угоди.

Бельгія, на території якої розташований центральний депозитарій Euroclear, що зберігає 185 млрд євро російських активів, виступає проти кредитної схеми, посилаючись на юридичні й фінансові ризики. Брюссель побоюється, що у разі несподіваного зняття санкцій саме він зіштовхнеться з російськими позовами.

Бельгія вимагає залізних гарантій, що інші держави-члени ЄС погодяться нести спільну відповідальність і покривати можливі витрати за юридичними позовами. Єврокомісія розглянула "майже всі" вимоги Брюселю щодо репараційного кредиту для України, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Репараційний кредит для України – останні новини

У Євросоюзі вважають, що один із способів безперешкодно надати Україні репараційний кредит - використати лазівку для обходу вето окремих країн і механізм безстрокового заморожування російських активів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угоду про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 140 млрд доларів) допомоги Україні буде досягнуто всього за кілька днів, оскільки переговори про припинення війни досягли "критичної стадії".

Вас також можуть зацікавити новини: