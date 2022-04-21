Середня зарплата в квітні серед усіх відкритих вакансій на кадровому порталі становить 18 700 грн.

Середня заробітна платня в Україні знизилася на 10% порівняно з першою половиною лютого 2022 року.

Про це свідчать результати дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Війна змусила український бізнес оптимізувати свої витрати, скорочуючи заробітні плати і бонуси. Новим співробітникам роботодавці зараз пропонують нижчу зарплату. Порівнюючи з середньою заробітною платою в першій половині лютого 2022 року, актуальна середня зарплата знизилася на 10%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середня зарплата у квітні серед усіх відкритих вакансій на кадровому порталі становить 18 700 грн.

Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. У середньому по всіх регіонах України айтішникам у квітні пропонують 108 100 грн, минулого місяця середня заробітна плата в ІТ-сфері становила 86 500 грн.

Високі зарплати пропонують також керівникам. Середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні становить 63 200 грн. Однак в умовах війни кількість пропозицій по роботі для директорів значно знизилася. Новою тенденцією на ринку праці є те, що стикаючись з проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані фахівці, зокрема, фахівці топового рівня, погоджуються на посади нижчої кваліфікації.

До п'ятірки професійних сфер, в яких у квітні пропонують високі зарплати, увійшли також фахівці сфери маркетинг, реклама, PR із середньою місячною виплатою 26 600 грн, фахівці зі сфери видобутку сировини (26 500 грн), а також фахівці сфери будівництва (25 300 грн).

У п'ятірку професій з найнижчими зарплатами в квітні увійшли менеджери з персоналу (15 500 грн), фахівці сфери медицини, фармацевтика (14 900 грн), фахівці сфери HoReCa (14 000 грн). Найнижчі зарплати в квітні в середньому пропонують в сільському господарстві (13 300 грн) і в автомобільному бізнесі (11 000 грн).

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 21 квітня 2022 року в Україні почав оживати малий бізнес. Число непрацюючих підприємств за місяць знизилося з 42% до 26%.

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