Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти сьогодні, 14 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 39,10 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні залишився на рівні попереднього дня - 40,08 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,80 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро – 38,30 грн.
Зазначимо, що курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 14 серпня, ослаб на 1 копійку – до 40,00 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.
Як заявив раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, офіційний і готівковий курс долара в Україні не вдається вирівняти через валютні обмеження. За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.
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