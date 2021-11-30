Програма стартує з середини грудня і триватиме протягом 2022 року.

Українці з повним курсом вакцинації від коронавірусу зможуть отримати обіцяну владою 1 тисячу гривень з 19 грудня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Програма стартує з середини грудня і триватиме протягом 2022 року.

Як й повідомлялося раніше, кошти можна буде використати на обмежені витрати: абонемент у спортзал, кінотеатр (театр, музей тощо), авіаквитки й квитки на поїзд.

Читайте такожЗавтра в Україні змінять розмір мінімальної зарплатиСкористатися нарахованою сумою можна протягом чотирьох місяців після того, як гроші надійдуть на рахунок. Якщо громадянин не використає впродовж цього терміну "тисячу", її повернуть державі.

Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної акцини, зможуть отримати через застосунок "Дія" по тисячі гривень.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати обіцяну тисячу.

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Автор: Віолетта Орлова