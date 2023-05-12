Один із підходів, який обговорювався, полягав у тому, щоб націлитися на дохід, отриманий від цих активів, як засіб обійти деякі юридичні перешкоди.

Країни "Великої сімки" обговорюють шляхи передачі Україні російських активів, конфіскованих після розв'язаної Росією війни, з юридичними складнощами та внутрішніми обмеженнями, які ускладнюють цей процес.

Про це пише Japan Times із посиланням на джерело, знайоме з дискусією, яка відбувалася в п'ятницю під час зустрічі міністрів фінансів G7 у Японії. Один із підходів, який обговорювався, полягав у тому, щоб націлитися на дохід, отриманий від цих активів, як засіб обійти деякі юридичні перешкоди.

Зазначається, що Росія була однією з ключових тем зустрічей G7. У четвер міністр фінансів США Джанет Йеллен розповіла про нещодавно запроваджене G7 обмеження ціни на експорт російської нафти, тоді як міністри закордонних справ "групи Семи" в заяві минулого місяця зазначили, що вони "залишаються відданими посиленню, повній координації та забезпеченню санкцій проти Росії".

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Зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків "Великої сімки" завершується в суботу, але очікується, що санкції проти Росії стануть ключовою темою обговорення під час саміту лідерів країн G7 у Хіросімі наступного тижня.

Financial Times повідомила в четвер, що G7 погодиться "заморозити" суверенні активи Росії "відповідно до наших відповідних правових систем" і гарантує, що "Росія заплатить за завдану нею шкоду".

Замороження російських активів - що відомо

Після закликів президента Джо Байдена США прагнуть полегшити передачу Україні конфіскованих активів російських олігархів. У грудні Конгрес прийняв закон, який дозволяє передавати Києву через Державний департамент деякі активи, арештовані Міністерством юстиції. У квітні Міністерство юстиції наполягало на розширенні критеріїв, зокрема щодо коштів, конфіскованих за порушення експортного контролю.

Раніше США окремо заявили, що вони вперше санкціонували передачу конфіскованих російських активів Україні. "Хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України… вона не буде останньою", - заявив у середу генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

У грудні Канада розпочала процес передачі грошей компанії, яка потрапила під санкції, а в лютому Європейський Союз заявив, що "посилить роботу з використання заморожених активів Росії для підтримки відновлення України".

Спільна цільова група REPO, що складається з міністрів фінансів, юстиції, торгівлі та внутрішніх справ, а також комісарів ЄС, наразі заморозила або заблокувала російські активи, зокрема фінансові рахунки та економічні ресурси, на суму понад 58 мільярдів доларів США.

Відповідно до спільної оцінки, оприлюдненої в березні Україною, Світовим банком, ЄС та ООН, реконструкція та відновлення України оцінюється в 411 мільярдів доларів. Очікується, що витрати на реконструкцію охоплять понад 10 років.

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