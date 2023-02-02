Премії окупантам будуть оплачуватися з кишені населення, якщо "на виплати не вистачить грошей з крайового бюджету".

У Росії вирішили, що премії, обіцяні окупантам за захоплення або знищення танків ЗСУ буде оплачувати населення.

Таку заяву зробив губернатор Забайкальського краю Олександр Осипов, повідомляє російське пропагандистське видання CHITA.RU.

Осипов заявив, що премії окупантам будуть оплачуватися з кишені населення, якщо "на виплати не вистачить грошей з крайового бюджету".

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"Думаю, що на перші виплати в крайовому бюджеті точно будуть кошти. Якщо раптом виявиться, їх будуть палити дуже багато, в такому випадку ми подивимося і приєднаємо. Я думаю, всі забайкальці будуть готові допомогти, і підприємці допоможуть", - пояснив він і зазначив, що жителі Забайкалля підтримують окупантів, які знищують українські міста і села.

Танки для ЗСУ та обіцяні РФ премії для окупантів:

25 січня Німеччина погодила передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволила реекспорт іншим країнам.

Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 в Україну наприкінці березня.

Німеччина збирається поставити Україні Бойові танки Leopard 2 до кінця березня, Польща обіцяє надати їх вже через кілька тижнів.

Американські танки Abrams прибудуть в Україну через кілька місяців.

Наприкінці січня 2023 року влада Забайкальського краю пообіцяла виплати до 3 млн рублів за захоплення і знищення танків НАТО.

Крім того винагороду в 5 млн рублів російським військовослужбовцям за знищення або захоплення першого іноземного танка анонсувала компанія "Форес", що також займається обслуговуванням нафтових свердловин.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обіцяні представниками російського бізнесу грошові винагороди за підбиті в Україні Західні танки Abrams і Leopard "сприятимуть знищенню такої бронетехніки".

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