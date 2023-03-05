Компенсації будуть виплачуватися коштом активів підсанкційних росіян, а також суверенних активів Росії.

Україна пропонує створити міжнародний компенсаційний механізм відшкодування завданих Росією збитків, який базуватиметься на міжнародному договорі.

Компенсації будуть виплачуватися за рахунок активів підсанкційних росіян і суверенних активів РФ. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції United for Justice у Львові.

Він також окреслив два основні завдання, що стоять на шляху досягнення правосуддя та справедливості:

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створення міжнародного трибуналу, який притягне до відповідальності;

створення механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України.

"Із перших днів війни ми почали документувати всі злочини, руйнування та збитки. Маємо достовірний, прозорий та якісний інструмент для того, аби оцінити, скільки Україна потребуватиме коштів для відновлення. Уже зараз розуміємо, що ця сума перевищить 700 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що концепція робочої групи полягає в створенні комплексної системи компенсації за збитки, яких заподіяла Росія.

"Мова йде про відшкодування збитків фізичним і юридичним особам, а також безпосередньо державі Україна. Передбачається, що спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі, який Україна розробляє разом із країнами-партнерами", - заявив прем'єр-міністр.

Крім того, Шмигаль озвучив чотири елементи міжнародного компенсаційного механізму:

Міжнародний реєстр збитків;

Компенсаційна комісія, яка буде розглядати заяви про відшкодування збитків, завданих агресією РФ на території України;

Компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

"Власним прикладом демонструємо важливість цього питання. Ми вже конфіскували 17 млрд грн у російських банків. Це кошти, які вже є в бюджеті. Вони будуть спрямовані на відбудову", - заявив Шмигаль.

Стягнення репарацій з Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок розв'язаної Росією війни, та виплат репарацій. У Міністерстві юстиції пояснили, що це рішення ГА ООН дасть змогу країнам, у яких знаходяться заарештовані активи країни-агресора, запустити міжнародний компенсаційний механізм.

При цьому в Мін'юсті зазначили, що говорити про суму російських активів, які Україна може отримати як репарації, зараз неможливо, адже агресія РФ триває. Мова йде про кілька сотень мільярдів доларів США. Утім у вересні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії.

У 2023 році Міністерство юстиції України має фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих повномасштабним вторгенням Росії в Україну. Документ міститиме критерії заявників на компенсацію та визначатиме механізм виплат репарацій. Очікується, що до цього договору приєднаються країни-учасниці G7, оскільки саме в цих державах заморожено найбільше російських активів.

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